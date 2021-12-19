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Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

#Van#Uzman Çavuş#Erzincan
Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın Kemah İlçe Jandarma Komutanlığında, görevi başında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Emre Karadağ'ın (25) cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Erzincan'ın Kemah ilçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Emre Karadağ, dün görevi başında hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından dün akşam cenazesi memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirilen Karadağ için Merkez Kara Yusuf Paşa Camii'nde önce cenaze namazı, ardından da askeri tören düzenlendi. Törene, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Demir, asker ve şehidin yakınları katıldı.

Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan yakınları, Karadağ'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Emre Karadağ'ın naaşı, ilçenin Alkanat Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#Van#Uzman Çavuş#Erzincan

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