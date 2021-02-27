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Gündem
Ahmet BAYRAK/AKKUŞ (Ordu) (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi

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Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir’den haber alamayan arkadaşları eve geldi. İçeri girenler Demir’i yerde baygın halde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demir’in cansız bedeni otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.

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