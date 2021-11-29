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Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit eden 3 zanlı tutuklandı

#Kilis#Savaş Dinç#Şehit
Uzman Çavuş Savaş Dinçi şehit eden 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., yüzlerce jandarma ve komanda birliklerinin yoğun güvenlik tedbirleri arasında Kilis Adliyesine çıkarıldı.İfadeleri alınan M.H., Y.E.K. ile M.S. tutuklandı.

Kilis'te 26 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edilmiş, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup, ''Dur'' ihtarına ateşle karşılık vermiş, açılan ateşte ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Uzman Çavuş Dinç'in şehit olmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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