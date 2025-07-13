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Uzman çavuş Musa Çal’dan kötü haber

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#Adana#İmamoğlu#Nusaybin
Uzman çavuş Musa Çal’dan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 07:00

Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Otluk köyünde serinlemek için Seyhan Nehri’ne girdikten sonra suda kaybolan uzman çavuş Musa Çal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay’ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehri’ne girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Çal’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Çal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çal’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#Adana#İmamoğlu#Nusaybin

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