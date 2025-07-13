Uzman çavuş Musa Çal’dan kötü haber

Haberin Devamı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay’ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehri’ne girdi.



Bir süre sonra gözden kaybolan Çal’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Çal’ın cansız bedenine ulaşıldı.



Çal’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.