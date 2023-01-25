Uzman çavuş Muammer Ay, Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde meydana geldi. Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde, 'Kobra' olarak bilinen askeri araç, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ağır yaralanan 2 asker, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatay doğumlu Uzman Çavuş Muammer Ay ile Kayseri doğumlu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan (27) şehit oldu.