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Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacağından vurdu

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#Tekirdağ#Çorlu#Uzman Çavuş
Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 15:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uzman çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının 2 yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

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Olay, Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'ndeki Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. Merkezde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden uzman çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı.

Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacağından vurdu

Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

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#Tekirdağ#Çorlu#Uzman Çavuş

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