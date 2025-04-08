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Uzman çavuş, kafeteryada tartıştığı genci beylik tabancası ile öldürdü; mahkemece tutuklandı

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#Uzman Çavuş#Kars#Kağızman
Uzman çavuş, kafeteryada tartıştığı genci beylik tabancası ile öldürdü; mahkemece tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 09:54

Kars’ın Kağızman ilçesinde kafeteryada tartıştığı Yakup Aydın'ı (32), beylik tabancasıyla vurarak öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29) tutuklandı. Aydın'ın cenazesi ise dün köyde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay, 6 Nisan akşam saatlerinde Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşları ile ayrı masalarda oturan Uzman Çavuş Selman K. ile elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın arasında, iddiaya göre 'Ne bakıyorsun?' sözünün ardından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selman K., beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından Selman K., polis tarafından gözaltına alındı.

Uzman çavuş, kafeteryada tartıştığı genci beylik tabancası ile öldürdü; mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi’ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. ‘Kasten öldürme’ suçundan mahkemeye sevk edilen Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uzman çavuş, kafeteryada tartıştığı genci beylik tabancası ile öldürdü; mahkemece tutuklandı

Harakani Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yakup Aydın’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Ortaköy’e götürüldü. Aydın, ailesi ve sevenlerinin de katılımıyla toprağa verildi.

Uzman çavuş, kafeteryada tartıştığı genci beylik tabancası ile öldürdü; mahkemece tutuklandı

Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Yakup Aydın’ın babası Ortaköy Köyü Muhtarı Mehmet Aydın'a taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.

 

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#Uzman Çavuş#Kars#Kağızman

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