Uzman Ã§avuÅŸ eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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IÄŸdÄ±râ€™da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Uzman Ã‡avuÅŸ Ferdi BaÄŸcÄ±, bir sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Esra BaÄŸcÄ±â€™yÄ± konuÅŸmak iÃ§in otomobile bindirerek gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bir sÃ¼re sonra taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Ferdi BaÄŸcÄ±, 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun annesi olan Esra BaÄŸcÄ±â€™ya bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Otomobilden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Esra BaÄŸcÄ±, vÃ¼cuduna aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da bÄ±Ã§ak darbesiyle kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Esra BaÄŸcÄ±â€™yÄ± olay yerinde bÄ±raktÄ±ktan sonra jandarmaya giden Ferdi BaÄŸcÄ±, eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf ederek teslim oldu. Jandarma eÅŸliÄŸinde olay yerine giden saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Ferdi BaÄŸcÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Esra BaÄŸcÄ±â€™nÄ±n cansÄ±z bedeni morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â





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