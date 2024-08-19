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Uzman çavuş, eğlence mekanı çıkışında öldürüldü

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#Denizli#Uzman Çavuş#Muhammet Yazır
Uzman çavuş, eğlence mekanı çıkışında öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 17:22

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezi çıkışında bir grupla arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada darbedilip, bıçaklanan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır (27), hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanı çıkışında Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır’ı darbedip, kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muhammet Yazır'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

 

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#Denizli#Uzman Çavuş#Muhammet Yazır

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