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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Uzman çavuş, baraj gölünde boğuldu

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Uzman çavuş, baraj gölünde boğuldu

MALATYA'nın Kale ilçesinde Uzman Çavuş Okan Karaca (27), serinlemek için girdiği Karakaya Baraj Gölü'nd boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Barajı'nın Düztarla mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Okan Karaca, yıllık izni için geldiği memleketinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Karaca, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlarının çalışmasıyla Karaca'nın 5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Gölden çıkarılan Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

 

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