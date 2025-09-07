×
HABERLERGündem Haberleri

Uzman çavuş Asım Öztürk kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Trafik Kazası#Uzman Çavuş Asım Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 14:04

Balıkesir'in Manyas ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Asım Öztürk (26) hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Köroğlu ağır yaralandı. Öztürk ile Köroğlu’nun İlçe Jandarma Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi çıkışında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Asım Öztürk’ün kullandığı 67 NZ 852 plaka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada Öztürk ile yanındaki arkadaşı Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Asım Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Öztürk ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince üzüntü yaşadı. Asım Öztürk’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun’a gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

