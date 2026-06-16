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Uzman çavuş, 1'i kadın iki kişiyi vurdu! ifadesinde bunları anlattı

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#Uzman Çavuş#Adana#Tartışma
Uzman çavuş, 1i kadın iki kişiyi vurdu ifadesinde bunları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 11:19

Tatil için geldiği Adana'da bir eğlence mekanına gidip, burada çalışan Buse S. (26) ve Muhammet Ş.'yi (35) çıkan tartışma sonucu beylik tabanca ile vurup, yaralayan uzman çavuş Mehmet C. (29), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dedi.

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Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yapan Mehmet C., tatil için geldiği Adana'da bir eğlence mekanına gitti.

Uzman çavuş, 1i kadın iki kişiyi vurdu ifadesinde bunları anlattı

Mehmet C., burada çalışan Buse S. ile tartışmaya başladı, daha sonra diğer çalışan Muhammet Ş. dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mehmet C., beylik tabancasıyla Buse S. ve Muhammet Ş.'yi vurdu. Olayın ardından mekandan çıkıp, kaçmak isteyen Mehmet C., bölgedeki trafik polisi tarafından yakalandı.

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Uzman çavuş, 1i kadın iki kişiyi vurdu ifadesinde bunları anlattı

TUTUKLANDI

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Polisin takviye istemesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Buse S. ve Muhammet Ş., ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet C., Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Mehmet C., ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Uzman çavuş, 1i kadın iki kişiyi vurdu ifadesinde bunları anlattı

 

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#Uzman Çavuş#Adana#Tartışma

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