Uzlaştırmacılar 100 kişiden 84'ünü el sıkıştırdı

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ADALET Bakanlığı’nca geçen yıl yapılan uzlaştırmacı sınavında 5 bin 177 kişi başarılı olarak, uzlaştırmacı siciline katıldı. Yeni uzlaştırmacıların sisteme dahil olmasıyla ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacı sayısı 32 bin 569’a yükseldi. Her yıl tam 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya uzlaştırmacılar tarafından ortalama bir ayda çözüme kavuşturuldu. Uzlaştırma mağdurlar için ücretsiz. Fail de uzlaşma sağlandığında ücret ödemiyor.

1 MİLYON 116 BİN 346 DOSYA

İlk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye çapında uygulanıyor. Uygulamanın başladığı günden bugüne geçen beş yıllık süreçte 1 milyon 346 bin 585 uzlaşmaya tabi dosyadan 1 milyon 116 bin 346’sı tarafların anlaşması ile sonuçlandı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83’e ulaşırken, 2021’de uzlaşma müzakereleri tamamlanan 268 bin 789 dosyadan 226 bin 319’unda taraflar el sıkıştı. Geçen yıl uzlaştırma müessesinin başarı oranı ise yüzde 84’e yükseldi.

NASIL UYGULANIYOR?

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YARGI Reformu Strateji Belgesi’nin (YRSB) alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla etkinliğini ve kapsamını artırdığı uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam eden uzlaştırma uygulamasında, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesiyle müzakere aşamasına geçiliyor. Tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacılar tarafından yürütülen müzakerelerde anlaşma konusu edim, taraflarca belirleniyor.

BURS, FİDAN, MAMA ERZAK, KAN BAĞIŞI...

Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor. Uzlaştırmayla taraflar, geçen yıl “Öğrencilere burs, yoksullara nakdi, eşya ve erzak yardımı, yardım derneklerine bağış, fidan bağışı, kan bağışı ve sokak hayvanlarına mama bağışı” gibi örnek oluşturan edimlerle uzlaştı.