Uzlaşma tuttu

UZLAŞTIRMA yöntemi hukuk sistemine ilk kez 1 Haziran 2005’te girdi. 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edildi. 2017’de 223 bin 469, 2018’de 208 bin 14, 2019’da 238 bin 905 dosyada vatandaşlar uzlaşmayı tercih etti. 2020’de ise uzlaştırma bürolarına 507 bin 779 dosya gönderildi. Bunlardan 214 bin 710’u uzlaşmayla sonuçlandı. 94 bin 10 dosyada ise uzlaştırma işlemleri devam ediyor.

İKİ TARAFA DA ÜCRETSİZ

1 Ocak 2017 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyon 71 bin 886 dosyanın 885 bin 98’inde uzlaşma sağlandı. Ortalama uzlaşma oranı yüzde 83’ü buldu. Uzlaştırmayla her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya çözümleniyor. Uzlaştırma mağdurlar için ücretsiz. Fail de uzlaşma sağlandığında ücret ödemiyor.

UZLAŞMA NASIL OLUYOR?

ADALET Bakanlığı’nda sicili kayıtlı 27 bin 379 uzlaştırmacı görev yapıyor. Uzlaştırma süreci mağdur ve failin kabulüyle başlıyor ve tarafların özgür iradesiyle sürüyor. Uzlaştırmada kararı taraflar veriyor ve anlaşma konusu edimini de yine taraflar belirliyor. Şüpheli ve mağdur görüşmeleri, uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor. Uzlaştırma görüşmelerinde, mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi, maddi veya manevi zararın karşılanması, yardıma muhtaç kişilere bağışta bulunulması gibi yaptırımlar belirlenebiliyor.