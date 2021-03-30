Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fabrikada çalışırken üzerine levha düşen işçi Hüseyin Duman (37), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bölücek Mahallesi'ndeki profil üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika işçisi Hüseyin Duman, çatıdan düşen levhanın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Duman'a müdahale etti. Başından yaralanan Duman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Duman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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