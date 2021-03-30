MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜzerine levha düşen işçi yaralandı
GeriGündem Üzerine levha düşen işçi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Üzerine levha düşen işçi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üzerine levha düşen işçi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fabrikada çalışırken üzerine levha düşen işçi Hüseyin Duman (37), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bölücek Mahallesi'ndeki profil üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika işçisi Hüseyin Duman, çatıdan düşen levhanın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Duman'a müdahale etti. Başından yaralanan Duman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Duman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi