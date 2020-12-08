Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı

Olay, İnegöl ilçesi, Huzur Mahallesi, 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Elcasim ailesi mutfakta masada yemek yerken 2 yaşındaki çocukları Sara, çaydanlığı devirdi. Bu sırada demlikteki kaynar su, 6 aylık kardeşi Güneş'in üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan minik Güneş, ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Güneş bebek, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedaviye alındı.