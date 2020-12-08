MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
GeriGündem Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli ailenin bebekleri 6 aylık Güneş Elcasim, demlikteki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.

 Olay, İnegöl ilçesi, Huzur Mahallesi, 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Elcasim ailesi mutfakta masada yemek yerken 2 yaşındaki çocukları Sara, çaydanlığı devirdi. Bu sırada demlikteki kaynar su, 6 aylık kardeşi Güneş'in üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan minik Güneş, ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Güneş bebek, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedaviye alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle