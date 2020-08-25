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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı

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Üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su ısıtıcısında bırakılan kaynar suyu üzerine döken Ethem B. (7), yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ethem B., mutfakta oyun oynadığı sırada, su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu üzerine döktü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine mutfağa gelen aile, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ethem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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