Üzerine kapı camı düşen çocuk işçi hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kapıdaki cam kırılarak, Kahya'nın üzerine düştü. Camın atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.