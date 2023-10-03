Üzerine istinat duvarı düşen adam hayatını kaybetti

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Durmuş Kafa, 6 Şubat depremlerinin ardından kurduğu çadırda kalmaya başladı. Kafa, gece yoğun yağışın görüldüğü bölgede yaşadığı çadırın üst tarafındaki istinat duvarının çökmesiyle yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen duvarın parçalarını kaldırdı. Durmuş Kafa'ya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. Kafa, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ayışığı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.