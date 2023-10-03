×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üzerine istinat duvarı düşen adam hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstinat Duvarı#Hatay#Durmuş Kafa
Üzerine istinat duvarı düşen adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 16:39

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yoğun yağışların ardından yaşadığı çadırın üzerine çöken istinat duvarının altında kalan Durmuş Kafa (60), yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Durmuş Kafa, 6 Şubat depremlerinin ardından kurduğu çadırda kalmaya başladı. Kafa, gece yoğun yağışın görüldüğü bölgede yaşadığı çadırın üst tarafındaki istinat duvarının çökmesiyle yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen duvarın parçalarını kaldırdı. Durmuş Kafa'ya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. Kafa, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ayışığı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstinat Duvarı#Hatay#Durmuş Kafa

BAKMADAN GEÇME!