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Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Üzerine halı düştü, şok oldu

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Üzerine halı düştü, şok oldu
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Çankırı'da üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.

Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

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