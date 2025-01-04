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Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert öldü

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#İzmir#Bornova#Kolonya
Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 20:05

İzmir'in Bornova ilçesinde üzerine kolonya döküp kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, geçen 17 Aralık’ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Yetiştiren, iddiaya göre, evde tek başına olduğu sırada bilinmeyen üzerine kolonya döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi.

Alevleri söndüremeyen Mert, telefonla annesi arayıp durumu bildirdi. Çalıştığı yerden eve gelen anne, vücudunda yanıklar olan Mert’i, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Tedaviye alınan Mert, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mert Yetiştiren dün toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#İzmir#Bornova#Kolonya

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