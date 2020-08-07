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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti

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Üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti
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KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Abdullah Cebrail Erbay, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.

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