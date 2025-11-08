Üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu kişi öldü

Haberin Devamı

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi eski Manisa kara yolundaki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İran uyruklu Ghahraman Soleiman Kel’in üzerine henüz bilinmeyen nedenle çelik kalıp düştü.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kel, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş kazasıyla ilişkin soruşturma başlattı.