HABERLERGündem Haberleri

Üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#İnşaat Kazası#Yabancı İşçi
Üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 21:50

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devam eden bir inşaatta, üzerine çelik kalıp düşen İran uyruklu işçi  Ghahraman Soleiman Kel (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi eski Manisa kara yolundaki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İran uyruklu Ghahraman Soleiman Kel’in üzerine henüz bilinmeyen nedenle çelik kalıp düştü.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kel, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş kazasıyla ilişkin soruşturma başlattı.

 

