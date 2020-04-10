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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı

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Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın yıkımı sırasında üzerine beton blok düşen işçi Hasan Atıcıoğlu (35) yaralandı. İki bacağı kırılan Atıcıoğlu, hastanede tedaviye alındı.

Kumluca Meydan Mahallesi'ndeki 5 katlı Cumhuriyet Apartmanı'nın, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına 15 gün önce başlandı. Özel bir firma tarafından binanın yıkım işlemleri sürerken, saat 15.00 sıralarında küçük iş makineleri tarafından kopartılan beton blok, işçilerden Hasan Atıcıoğlu'nun üzerine düştü. Hasan Atıcıoğlu'nu beton blok altında kaldığını gören iş arkadaşları, 112'yi aradı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Hasan Atıcıoğlu'nu beton blok altından çıkararak yan taraftaki apartmanın çatısına geçirdi. Atıcıoğlu, buradan da aşağıya indirildi.

Bacaklarının kırıldığı belirlenen Hasan Atıcıoğlu, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı

Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı
Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı
Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı
Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı

 

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