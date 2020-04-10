Üzerine beton blok düşen işçi yaralandı

Kumluca Meydan Mahallesi'ndeki 5 katlı Cumhuriyet Apartmanı'nın, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına 15 gün önce başlandı. Özel bir firma tarafından binanın yıkım işlemleri sürerken, saat 15.00 sıralarında küçük iş makineleri tarafından kopartılan beton blok, işçilerden Hasan Atıcıoğlu'nun üzerine düştü. Hasan Atıcıoğlu'nu beton blok altında kaldığını gören iş arkadaşları, 112'yi aradı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Hasan Atıcıoğlu'nu beton blok altından çıkararak yan taraftaki apartmanın çatısına geçirdi. Atıcıoğlu, buradan da aşağıya indirildi.

Bacaklarının kırıldığı belirlenen Hasan Atıcıoğlu, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



