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Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

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#İstanbul#Beyoğlu#Asansör
Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 15:43

Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan Şahin Akyıldız (52), asansörün düşmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Akyıldız'ın eşi sinir krizi geçirdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde caddede bulunan bir iş hanına gelen Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı.

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

ASANSÖRÜN ALTINA KALARAK ÖLDÜ

Sesleri duyan binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri, sıkışan Akyıldız'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Akyıldız'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

'OĞLUMA NE DİYECEĞİM'

Öte yandan Şahin Akyıldız'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi, yakınlarına sarılarak ağladı. Acılı eş, "oğluma ne diyeceğim" diyerek sihir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadına sakinleştirici yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

Üzerine asansör düşen adamın feci ölümü Eşi sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Asansör

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