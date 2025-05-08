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Üzerinden sesler gelince fark edildi: Vücudundaki düzenek hastanede çıklarıldı

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#Kırklareli#Kopya#Ehliyet
Üzerinden sesler gelince fark edildi: Vücudundaki düzenek hastanede çıklarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 12:10

Kırklareli'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı. M.Y.'nin kulağına taktığı kulaklık ise hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

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Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren M.Y.'nin üzerinden sesler geldiğini duyan gözetmen, durumu polise bildirdi.

Üzerinden sesler gelince fark edildi: Vücudundaki düzenek hastanede çıklarıldı

Salona gelen polis ekipleri, kontrolünde, M.Y.'nin kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit etti. M.Y.'nin kulağının içine yerleştirdiği kulaklık çıkarılamayınca hastaneye götürüldü. Kulaklığı hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarılan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Üzerinden sesler gelince fark edildi: Vücudundaki düzenek hastanede çıklarıldı

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#Kırklareli#Kopya#Ehliyet

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