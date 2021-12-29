Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler! İtiraf etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Gol sevinci olay oldu Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...Gol sevinci olay oldu! Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Altını hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltını hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Dev tünel bugün açılıyor 3 bölgeyi birbirine bağlayacakDev tünel bugün açılıyor! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak#Pirinkayalar
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin Balinalar beklemeye başladı...Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin! Balinalar beklemeye başladı...#Kripto Para
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
Yapay zekâ meydan okudu Bozuk parayı pirize takYapay zekâ meydan okudu! 'Bozuk parayı pirize tak' #Amazon Alexa
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Dostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçtiDostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçti!#2021
Omicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişiOmicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişi! #Omikron
Dostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler olduDostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?#İbrahim Çelikkol
Fatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndüFatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndü#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler! İtiraf etti

#Hırsızlık#Telefon#Şişli

Şişli'de asayiş uygulaması yapan polisler, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinden iki telefon çıkması üzerine şüphelendi. Çelişkili bilgiler veren şüpheli, telefonları çaldığını itiraf etti. Telefonları çalma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve aranması olan şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş denetimi yapan polisler, bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada üzerinde iki telefon bulunan kişi, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti. Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Feriköy Polis Merkezi’ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler İtiraf etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Telefon#Şişli

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO