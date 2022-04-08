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'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi! Korkunç olay ortaya çıktı

#Tekirdağ#Trafik#Kaza
Üzerinden geçtim ihbarı geldi Korkunç olay ortaya çıktı

TEKİRDAĞ'da TIR şoförü A.S. (60), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Seyir halindeyken üzerinden geçtim, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum" ihbarında bulundu. Malkara-Keşan kara yoluna gelen ekipler, erkek cesedi bulunca A.S. gözaltına alındı.

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Olay, gece Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fransa'dan gelip, İstanbul'a giden A.S., kullandığı 34 EGC 489 çekici ve 34 ZR 7863 dorse plakalı TIR ile iddiaya göre, yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan 20-25 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Üzerinden geçtim ihbarı geldi Korkunç olay ortaya çıktı


Jandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü A.S., "Gece çok karanlıktı. Kara yolunda bir şey olduğunun farkına varmadım. Seyir halindeyken üzerinden geçtim zannediyorum, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum, görmedim. Hemen aracımı durdurup, baktığımda bu olayla karşılaştım. Durumu hemen yetkililere bildirdim" dedi

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#Tekirdağ#Trafik#Kaza

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