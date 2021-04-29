Üzerinden 840 adet ’uyuşturucu hap’ çıkan kişi gözaltına alındı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği, Etlik Mahallesi semt pazarında tezgahtar olarak çalışan Irak uyruklu A.M.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, pazarda yakaladıkları A.M.A.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, A.M.A.’nın montunda 840 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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