Uzayın gözü Antalya’ya çevrildi

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Uslararası Astronotik Federasyonu'nun (IAF) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ortak ev sahipliğindeki IAC 2026 Kongresi, dün Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde başladı. Uzayın barışçıl kullanımı temelinde 'The World Needs More Space' ana temasının kullanıldığı Uzay Kongresi'ne 108 ülkeden 6 bin 893 delege katılıyor. Kongrede NASA, ESA, JAXA, Airbus, ASELSAN, Roketsan, Fergani, TUSAŞ, DeltaV, ABD, Çin, Güney Kore, İspanya, İran gibi ülkelerden çok sayıda firmanın uzay teknolojilerine yönelik geniş katılımlı bir sergisi de bulunuyor. Kongre 9 Ekim Cuma günü düzenlenecek Halk Günü ile sona erecek.

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BAKAN KACIR: 2027’NİN İLK AYLARI AY’I HEDEFLİYORUZ

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi uydularını geliştiren, üreten ve test eden, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu söyledi. Yeni haberleşme ve yer gözlem uydularının çalışmalarına başladıklarını, alçak yörünge uydu projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kacır, “İnsanlı ilk uzay misyonlarımızın ardından, Milli Uzay Programımızın en iddialı hedeflerinden biri olan Ay görevini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi hedeflediğimiz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek ve inşallah Ay'a erişeceğiz. Milli Uzay Programımızdaki hedefleri kalıcı teknolojik ve endüstriyel kabiliyetlere dönüştürecek güçlü bir uzay Ar-Ge ekosistemi oluşturmak üzere Ankara'da Uzay Teknoparkı kuruyoruz. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına alacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki ülkelere hizmet sunacak bir uzay limanını Somali'de inşa ediyoruz" dedi.

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