Uzaydan mektup geldi

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Samantha Cristoforetti, birincilik elde eden Sezer’e minerva görevinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (İSS) teşekkür mektubu gönderdi. Ayrıca apoletiyle bir de kitap yolladı. Türkiye’nin ilk kadın astronotu olmak istediğini belirten İlknur Sinem Sezer, mektubu alınca kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

‘ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUM’

İlknur Sinem Sezer, duygularını şu sözlerle anlattı: “Yarışmada kendi kategorimde birinci oldum. Resmini çizdiğim astronot da bana Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bir mektup göndermiş. Mektubunda bana teşekkür ediyor. Çok heyecanlandım. Bir gün kendisiyle tanışmak istiyorum.”

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