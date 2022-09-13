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Uzaydan mektup geldi

Güncelleme Tarihi:

#Uzay#Samantha Cristoforetti#Mektup
Uzaydan mektup geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Kayseri’deki Hasan Polatkan İlkokulu’nun 4. sınıf öğrencisi İlknur Sinem Sezer, Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen ‘Uzayda Yaşamak’ temalı resim yarışmasına katıldı. Yarışmada İtalyan Astronot Samantha Cristoforetti’nin resmini çizen İlknur, kendi kategorisinde birinci seçildi.

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Samantha Cristoforetti, birincilik elde eden Sezer’e minerva görevinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (İSS) teşekkür mektubu gönderdi. Ayrıca apoletiyle bir de kitap yolladı. Türkiye’nin ilk kadın astronotu olmak istediğini belirten İlknur Sinem Sezer, mektubu alınca kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Uzaydan mektup geldi

‘ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUM’

İlknur Sinem Sezer, duygularını şu sözlerle anlattı: “Yarışmada kendi kategorimde birinci oldum. Resmini çizdiğim astronot da bana Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bir mektup göndermiş. Mektubunda bana teşekkür ediyor. Çok heyecanlandım. Bir gün kendisiyle tanışmak istiyorum.”

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Uzaydan mektup geldi

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#Uzay#Samantha Cristoforetti#Mektup

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