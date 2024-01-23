Uzaydan ilk bağlantı Erdoğan’la

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İşte o görüşmeden çarpıcı satırbaşları:

Erdoğan: Uzay ortamında nasıl hissediyorsun?

Gezeravcı: Gayet iyiyim. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum. Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkân tanıdınız, bunun için size minnettarım Sayın Cumhurbaşkanım.

HAVADAKİ KUŞLAR GİBİYİZ

Erdoğan: Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. ISS’de (Uluslararası Uzay İstasyonu) görevinin hangi aşamasındasın?

Gezeravcı: Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 aylık eğitimin ardından ISS’ye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladım. Deney düzeneklerimizi dragon kapsülünden ISS’deki bölgelere taşıdık. Deneylerimize başladım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yerçekimi yokluğu diyebilirim. Havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz.

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KAN BAŞIMIZDA TOPLANIYOR

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken kan gibi sıvılar, üst kısımlara birikiyor. Yüz çehrem bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Ama şu ana kadar bende hiçbir problem yok. Bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

İLKSİN AMA SON OLMAYACAKSIN

Erdoğan: Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya merakları artacak. Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı.

Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yeryüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum.

EKİBE SELAM SÖYLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orada farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet” dedi. Gezeravcı da, “Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Sizinle etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor” cevabını verdi.