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Uzayan davalar için '135 Alo Adalet Hattı' devrede: 3 ilde pilot uygulama başladı

Güncelleme Tarihi:

#135 Alo Adalet Hattı#Adalet Bakanlığı#Yeni Adli Yıl
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 09:25

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın başlangıcıyla birlikte vatandaşların adalete erişimini hızlandıracak '135 Alo Adalet Hattı'nın hizmete girdiğini açıkladı. Ankara Batı, İzmir ve Kayseri'de pilot olarak başlatılan hat üzerinden; 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru alınacak.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti. Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti.

Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

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#135 Alo Adalet Hattı#Adalet Bakanlığı#Yeni Adli Yıl

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