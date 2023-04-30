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Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: “Çok gururluyum ve çok mutluyum”

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#Tuva Cihangir Atasever#Zakir Atasever#Uzay
Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: “Çok gururluyum ve çok mutluyum”
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 04:19

Türkiye'nin ilk uzay yolcularından olan Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever, "Cihangir’in uzaya ilgisi vardı. Bu ulvi görevi yerine getireceğine inanıyorum, çok mutlu ve gururluyum. Daha büyük hedeflere mutlaka gideceğine inanıyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk uzay yolcularının Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıklamıştı.

Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: “Çok gururluyum ve çok mutluyum”


Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever oğlunun kendisine gurur yaşattığını söyleyerek, "Öncelikle böyle ulvi ve büyük bir görevi üstlendiği için mutluyum. Ülkemize ve milletimize hayırlı işler yapmasını diliyorum. Mutluluğumuz çok fazla ama Tuva Cihangir’in bu görevi milletimiz adına en iyi şekilde, layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Cihangir, projenin başlangıcından beri, kurulduğundan beri orada olmak istedi. Uzaya karşı, havacılığa karşı ilgisi vardı. Bu program Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığında müracaatını yaptı. Çok sıkı, çok titiz bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi ve seçilerek bu güne geldi. İlk müracaat ettiği günden bugüne Tuva Cihangir’in bu projenin içinde yer alacağına inanmıştım. Böyle bir projede yer almak, böyle bir projenin içinde Tuva Cihangir’in olması elbette heyecan verici bir durum. Daha büyük hedeflere mutlaka gideceklerine inanıyorum. Cihangir’in de bunu başaracaklarına inanıyorum” dedi.

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#Tuva Cihangir Atasever#Zakir Atasever#Uzay

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