Uzaya Darüşşafaka imzası

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ANTALYA’da 5-9 Ekim tarihlerinde 77’ncisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri Amine Ceyda Çalışkan ve Efe Aras Aykut da yer aldı. Kuantum bilgisayarların düzgün ve verimli çalışabilmesi için ortam sıcaklığının -273 derece olması gerekiyor. Dünya şartlarında bu sıcaklığın sağlanması çok zor olduğu için Darüşşafaka Eğitim Kurumları 12. sınıf öğrencisi Amine Ceyda Çalışkan, bu bilgisayarları Ay’a taşıyacak bir proje üzerinde çalışıyor.

YATIRIM ALACAK

Projesinin gerçeğe dönüşmesi için Teknopark Ankara’dan yatırım alma aşamasında olduğunu söyleyen Amine Ceyda, çalışmasını şöyle anlattı: “Kuantum bilgisayar teknolojisinin kanserden iklim değişikliğine, tarımdan lojistiğe kadar birçok probleme çözüm bulabileceği öngörülüyor. Bu nedenle kuantum bilgisayarların önümüzdeki yıllarda hayatımıza olan etkisi ve önemi daha da artacak. Ayrıca bu teknolojiyi elinde bulunduran ülke veya şirket, yalnızca dünyayı değil uzayı domine edebilecek. Benim projem Ay’a kuantum bilgisayarını kurma üzerine gelişti ve bu proje önümüzdeki 50 yıl içinde gerçekleştirilebilir. Burada ilk hedefimiz Ay’a bir altyapı kurmak ardından kuantum bilgisayarları da oraya yerleştirmek olacak. Kuantum bilgisayar teknolojisini ülkemde geliştirmek ve bu alanın öncülerinden olmak istiyorum.”

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Çalışkan, sunumu sonrasında dünyadaki farklı üniversitelerden staj teklifi aldı.

KALAMAR TAKLİDİ YAPAN UYDU

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 9’uncu sınıf öğrencisi Efe Aras Aykut kalamarların hareketinden esinlenerek uzaydaki uyduların manevra kabiliyetlerini artıran bir projeyle dikkatleri çekti. Aykut çalışmasını şöyle anlattı: “Kalamarların ‘sifon’ diye bir kas grubu var. Bu kasları sayesinde suyu önce içlerine alıp ardından dışarı salıyorlar. Bu da onların su içerisinde hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Dünyanın etrafında dolaşan küçük uydular için kalamarların bu hareketini taklit eden bir uydu itki sistemi tasarladım. Bu itki sistemi, yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki küçük uyduların üzerinde yer alarak onların manevra kabiliyetini artıracak. Günümüzde uzayda uyduların çokluğu nedeniyle artan bir trafik söz konusu. Bu sistem sayesinde uyduların manevra kabiliyetinin artmasıyla olası kazalar önlenebilecek. Önümüzdeki dönemde bu çalışmamın prototipini de çıkarmak istiyorum.”

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GURUR DUYDUK

Ebru Arpacı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü: “Darüşşafaka’nın eğitim anlayışının temelinde her öğrencimizin potansiyelini keşfetme sine, hayallerinin peşinden gitmesine ve sahip olduğu yetenekleri geliştirmesine fırsat sunmak yer alıyor. Öğrencilerimizin bu başarısı, fırsat eşitliğiyle desteklenen nitelikli eğitimin onların yaşamında nasıl büyük bir dönüşüm yaratabileceğinin anlamlı bir örneği. Öğrencilerimizin azmi, cesareti ve üretme tutkusu, geleceğe dair en büyük umudumuz ve gurur kaynağımız.”