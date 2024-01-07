Uzay yolcusuna 100. yıl kodu ‘TC100ISS’

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı’ya TÜBİTAK UZAY’ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli ‘TA5TRU’ çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti. Uraloğlu, özetle şöyle dedi: “Alper Gezeravcı, amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır.” Uraloğlu, Gezeravcı’nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile kuracağı temas için 100. yıla

ithafen TC100ISS çağrı işareti tahsis edildiğini bildirdi.

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14 GÜN KALACAK

Alper Gezeravcı’nın Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında ‘Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.