Uzay yarışında Türkiye 2-0 önde

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Yunanistan Uzay Merkezi Başkanı Yanis Daglis, Ta Nea gazetesine, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın başarısı hakkında konuştu. Daglis, “Türk astronotun uzaya gideceği aylar önce biliniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay ile ilgili konulara büyük önem veriyor. Türkiye’nin bu alanda, son yıllarda faaliyetlerine şahit oluyoruz. Türk astronotun uzaya gitmesi de Erdoğan’ın siyasi bir kararının sonucudur” dedi.

Bu gelişmeyi ciddi şekilde göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Daglis, “Gezeravcı’nın uzaya gitmesi “sembolik” anlam taşıyor. Bizim de uzaya astronot göndermemiz sembolik bile olsa önemlidir” diye ekledi. Daglis’in açıklamalarına yer veren gazete, Türkiye’nin attığı adımları kastederek, haberinde “Uzay yarışında Yunanistan 0-Türkiye 2” başlığını kullandı.