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Uzay yarışında Türkiye 2-0 önde

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#Alper Gezeravcı#Milli Uzay Programı#Yunanistan
Uzay yarışında Türkiye 2-0 önde
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan İnsanlı Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi Yunanistan’da ses getirdi. Türkiye’nin başarısını öven Atina, yarışta geri kaldıklarını itiraf etti.

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Yunanistan Uzay Merkezi Başkanı Yanis Daglis, Ta Nea gazetesine, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın başarısı hakkında konuştu. Daglis, “Türk astronotun uzaya gideceği aylar önce biliniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay ile ilgili konulara büyük önem veriyor. Türkiye’nin bu alanda, son yıllarda faaliyetlerine şahit oluyoruz. Türk astronotun uzaya gitmesi de Erdoğan’ın siyasi bir kararının sonucudur” dedi.

Bu gelişmeyi ciddi şekilde göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Daglis, “Gezeravcı’nın uzaya gitmesi “sembolik” anlam taşıyor. Bizim de uzaya astronot göndermemiz sembolik bile olsa önemlidir” diye ekledi. Daglis’in açıklamalarına yer veren gazete, Türkiye’nin attığı adımları kastederek, haberinde “Uzay yarışında Yunanistan 0-Türkiye 2” başlığını kullandı.

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#Alper Gezeravcı#Milli Uzay Programı#Yunanistan

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