Uzay müjdesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında özetle şunları söyledi: “2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayiine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Bütçeyi 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 1500’e ulaştı. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.

AMBARGOLARI AŞAN BİR ÜLKEYİZ

Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşan bir ülke haline gelmiştir. İHA mı. Yapıyoruz. İnsansız kara aracı mı. Üretiyoruz. Elektromanyetik ve lazer silahları mı. Tasarlıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA’larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık ASELSAN’da yerlisini ürettik, İHA’larımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık.

BİR MÜJDE DE ROKETSAN’DAN

Bugün bu yeni sistemlerden birisinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK’nın envanterinde bulunan KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin yenilerini de bugün TSK’ya teslim ediyoruz. KORKUT, alçak irtifa hava savunmasını, uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi hedeflere karşı da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız Atom ismi verilen 35 mm. parçacıklı mühimmatla ülkemiz, dünyada az ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe, seviyeye milli olarak sahip olur hale geldi. Harekâtlarda düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde Koral Elektronik Harp Sistemimiz çok büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesini başlatıyoruz.

Bir müjde de ROKETSAN’dan verelim. ROKETSAN’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Tamamen milli ve yerli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet Bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.”

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Bu konuda vakıf şirketlerimizin yanı sıra sektörümüzden de azami gayret bekliyorum. Bu alanda yapacağımız her yatırımın ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıları olacağını unutmamalıyız. Eğer bugün ciddi cari açığımız varsa, bu cari açığımızı bile minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez.

Savunma sanayinde kurumlarımız arasında işbirliği, uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra savunma sektörüne her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Savunma sanayinde insan yetenek profili, araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası ve şirketlerin kapasite yönetimi konusunda çok daha güçlü koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz.”

HER ŞEYİ İÇERİDE YAPMALIYIZ

“Yatırımların doğru planlanması, mükerrer yatırımlardan kaçınılarak kaynak israfının önlenmesi şarttır. Hayati öneme sahip kritik durumlar dışında en ideali olmasa bile kendimizin üretmesi mümkün olan her şeyi içeride yapmalıyız. Her kurum Savunma Sanayii Başkanlığı’nın uzmanlığını bir kenara bırakıp kendi ürün tedarikini kendisi yapmaya kalkarsa mükerrerlik ve israf kaçınılmaz hale gelir. Özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır. TSK’yı Güçlendirme Vakfı’nın yeniden yapılandırılması da düşünülebilir. Yapacak daha çok işimiz var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programında sergilenen sistemlerle ilgili bilgi aldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Erdoğan’a ASELSAN tarafından geliştirilen CATS Elektro-Optik Gözetleme ve Hedefleme Sistemine ait bir maket sundu.