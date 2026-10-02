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Uzay Kongresi'nin maskotu caretta caretta

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#Caretta Caretta#Uzay Kongresi#Uluslararası Astronotik Kongresi
Uzay Kongresinin maskotu caretta caretta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 07:00

ULUSLARARASI Astronotik Federasyonu'nun (IAF) düzenlediği, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ev sahipliği ve SAHA İstanbul'un ortak ev sahipliği yapacağı 77’nci Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC 2026), Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı IAC 2026'nın internet sitesinde kongreye ilişkin bilgiler, ev sahiplerinin mesajları ve sosyal program yayımlandı. Her yıl 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon, bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak.

GEÇEN YIL 9 BİN 160 YUVA

IAC 2026'nın resmi sitesinde caretta caretta’nın kongrenin maskotu olarak belirlendiği duyuruldu. Maskot için 'Turkuazdan Yıldızlara' sloganı kullanılırken, deniz kaplumbağalarının uzun göç yolculuğundan sonra doğdukları kumsallara dönmesi, keşif ve dünyayı koruma düşüncesiyle ilişkilendirildi. Açıklamada, Antalya'nın özellikle Belek ve Kundu kıyılarının caretta carettalar için önemine dikkat çekildi.

Antalya, Akdeniz havzasındaki en büyük deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Belek kumsalı, 29.3 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun yuvalama kumsalı. Antalya'daki yuvalama alanları ile Lara-Kundu kıyısında 2025 yılında toplam 9 bin 160 yuva tespit edildi. Bu yuvalardan çıkan 429 bin 616 yavru Akdeniz'e ulaştı. Yuvaların 3 bin 150'si Belek'te, 2 bin 815'i Side-Kızılot'ta kaydedildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve IAC 2026 Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Mehmet Fatih Kacır, kongrenin internet sitesindeki mesajında Türkiye'nin astronomi alanındaki tarihsel birikimine değinerek katılımcıları kente davet etti. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kongrenin 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasının uzayın güvenli, erişilebilir ve işbirliğine açık bir alan olarak korunmasına dikkat çektiğini belirtti. 

 

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#Caretta Caretta#Uzay Kongresi#Uluslararası Astronotik Kongresi

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