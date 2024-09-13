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‘Uzay komutanı’ oldu

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#Türkiye Uzay Ajansı#Alper Gezeravcı#Uzay Komutanlığı
‘Uzay komutanı’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 07:00

Uzaya çıkan ilk Türk astronot, Türk Hava Kuvvetleri’nde askeri pilot ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı’nın Uzay Komutanlığı’na atandığı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, ‘2024 Yılı Genel Atamaları’ ile Uzay Komutanlığı emrine atandı” dedi. Tuğamiral Aktürk ayrıca, son bir haftada 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları , Somali’ye gidecek araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin refakat edip etmeyeceği yönündeki sorular üzerine şu bilgiyi paylaştı: “Sismik araştırma gemisinin gelecek ay bölgeye gitmesini bekliyoruz. Sismik araştırma gemisine refakat için Deniz Kuvvetleri’mize ait gemiler de görevlendirilecektir.”

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#Türkiye Uzay Ajansı#Alper Gezeravcı#Uzay Komutanlığı

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