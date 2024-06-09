Uzay görevi tamamlandı

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TÜRKİYE uzaydaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uzay alanında atılımlara ve çalışmalara yönelen Türkiye, astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesinin ardından bu kez Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşuna şahitlik etti. Türkiye’nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever’in de içinde yer aldığı Virgin Galactic’e ait VSS Unity yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico’daki Spaceport tesisinden havalandı.

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Virgin Galactic’e ait VSS Unity yörünge altı uzay aracı, 1 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından başarıyla iniş yaptı.

UÇUŞ 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feet’lik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 90 kilometre irtifaya ulaştı. Atasever, 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. Uzay aracı 1 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından ABD yerel saatiyle 09.40’ta (TSİ 18.40) iniş yaparak seferini tamamladı. Atasever’in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD’den 2, İtalya’dan da 1 özel astronot yer aldı.

“Galactic 07” ekibinde iki ABD’li, bir İtalyan astronot, iki pilot ve Tuva Cihangir Atasever yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atasever’e başarılar dileyerek “7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uçuştan önce Atasever ile görüştü.

3 DAKİKADA 7 DENEY YAPTI

Tuva Cihangir Atasever, uzayda insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini gerçekleştirdi.

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TEK MİLLET İKİ DEVLET UZAYDA

Astronot Atasever’in üniformasının kolundaki Türkiye bayrağının yanında annesinin memleketi olan Azerbaycan bayrağı görüldü. Atasever uçuştan önce “Annemin memleketi olan Azerbaycan’ın bayrağı da bu uçuşta benimle beraber Türk bayrağının hemen yanında, göğsümün üzerinde iki bayrağı uzaya taşıyor olacağım. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa, uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar” dedi.