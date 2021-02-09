Uzay Ajansı videosunun izini sürdü... Türkiye Ahmet Hakan'dan duymuştu!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınladığı klibin izini sürmüş ve konuyu 7 Şubat'taki yazısında ele almıştı.

Yetkililerin ser verip sır vermediğini yazan Hakan, en sonunda bir bilgi kırıntısına ulaştığını aktarıp şunları yazmıştı:

"Galiba olay şu:

Elon Musk işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.

Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye’nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?

Yok. Yok.

Hiçbir ayrıntı yok.

Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde."