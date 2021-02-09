MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUzay Ajansı videosunun izini sürdü... Türkiye Ahmet Hakan'dan duymuştu!
GeriGündem Uzay Ajansı videosunun izini sürdü... Türkiye Ahmet Hakan'dan duymuştu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.02.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Uzay Ajansı videosunun izini sürdü... Türkiye Ahmet Hakan'dan duymuştu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzay Ajansı videosunun izini sürdü... Türkiye Ahmet Hakan'dan duymuştu!
Abone Olgoogle-news

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya bir Türk astronotun gönderileceğini 7 Şubat'taki yazısında duyurmuştu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınladığı klibin izini sürmüş ve konuyu 7 Şubat'taki yazısında ele almıştı.

Yetkililerin ser verip sır vermediğini yazan Hakan, en sonunda bir bilgi kırıntısına ulaştığını aktarıp şunları yazmıştı:

"Galiba olay şu:

Elon Musk işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.

Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye’nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?

Yok. Yok.

Hiçbir ayrıntı yok.

Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programını açıkladı Cumhuriyetin 100. yılında Aya ilk temas Türk vatandaşı uzaya gidecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programını açıkladı! Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temas! Türk vatandaşı uzaya gidecek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi tek tek anlattı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10'uncu ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurdu. Ayrıca uzay limanı işletmesine sahip olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz." dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle