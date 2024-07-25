Uzatılan eli havada bırakmayız

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Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Özellikle muhalefetin Türkiye’yi yabancılara şikâyet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Hatırlanacağı üzere ‘sâbık genel başkan’ döneminde CHP’nin dış politikada yaşadığı savrulmalar, siyasi rekabet kavramıyla açıklanamayacak boyutlara ulaşmıştı. 15 Temmuz ihanetinin faillerini aklama görevini de yine CHP yönetimi üstlenmişti. Türkiye’ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini, açık söyleyeyim ‘muhalefetin normalleşmesi’ adına kayda değer buluyoruz. Lefkoşa’da sergilenen birlikteliğin, başta terörle mücadele olmak üzere milli meselelerde istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini temenni ediyorum.

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GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ

Biz, komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde asla değiliz. Yakın çevremizden başlayarak tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, bölgemizde ve dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Bu politikamızda da son derece samimiyiz, kararlıyız, iyi niyetliyiz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiği takdirde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Nitekim son bir yılda bu yönde önemli adımlar attık. Komşularımızın yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşla işbirliğimizi ilerlettik. Artan güvenlik tehditleri karşısında Türkiye’nin manevra alanını genişletmek için gayretlerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken, bir diğer temel önceliğimiz olan ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Orta Vadeli Program’ın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon, inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyorlar. Moodys’in geçen hafta kredi notumuzu iki kademe birden artırması, bunun en son örneğidir.”

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EMEKLİLERE ZAM ENFLASYONUN ÜZERİNDE

“Son 2 yılda en düşük emekli aylığını yüzde 257 oranında artırmış olduk. Dolayısıyla 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Depremin toplam 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe, inşallah ortaya çıkan ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız.

Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen, Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamının farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyorum. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Amacımız ekonomimizi, enflasyonu körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır.”

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SOKAK HAYVANLARI SORUNU

KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VEREMEZ

Sokak hayvanları sorununun müdahale edilmedikçe daha da büyüdüğünü belirten Erdoğan “Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor” mesajı verdi: “Halkımız, sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Daha önce de ifade ettim, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Unutmayın, timsahın gözyaşları merhametten değildir. Komisyon çalışmaları sırasında, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. İnsan sevmiyorlar ki, bir köpeği nasıl sevecekler?

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MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÇIKACAK

Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize ‘evet’ diyen tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Bu meseleyi, Meclis tatile girmeden önce inşallah Genel Kurul’un da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden, inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak, teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Asla taviz yok ve bu işi Allah’ın izni ile bitireceğiz. Bundan sonra esas önemli olan sahiplenme sürecidir. Son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, dernekler, medya mensupları başta olmak üzere tüm hayvanseverlerden ‘başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza’ güçlü destek bekliyoruz.”

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CHP’Lİ BELEDİYELERE: BORÇLARINI ÖDESİNLER

Muhalefetteki belediyelerin seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmadığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. CHP Genel Başkanı’na şunu söylemek isterim: Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, ‘bedava’ yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

ÖYLE 25 KURUŞA SİMİT YOK

‘Emeklilere faydanız dokunsun’ istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bunların tahsilini kaynağında yapacaktır. Bunu böyle bilesiniz.”

ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Grup salonuna alkışlar arasında giren Erdoğan, konuşması öncesinde oturduğu sıralara gelerek elini öpen çocukların ellerini öptü.

LOZAN ZAFERİN ULUSLARARASI ALANDA ONAYLANMASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi: “Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletimizin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zafer, uluslararası alanda da onaylanmıştır. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum.”