Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zamana kadar tatil olacak?

Corona salgınını önleme tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda; haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak. EBA'da sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilecek. İşte, konuya dair merak edilenler...

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesine karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarının teknik detaylarını paylaştı.

Toplantıda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızın, salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleriyle tüm dünyaya örnek olabileceğimiz Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." diye konuştu.

Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti.

23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Selçuk, bakanlık uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili tüm aşamaların en ince detaylarına kadar çalışılarak, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır."

Selçuk, bu süre zarfında bütün okullarda eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak uygulanan dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde detaylı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Geçen hafta bütün okullarda bu tür çalışmaları hayata geçirdiklerini, tatil sürecinin bu yönde yeni bir imkan doğuracağına dikkati çeken Selçuk, öğretmen ve yardımcı personellerin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımlarının sağlanacağını aktardı.

ÖZEL OKULLARIN DURUMU

Özel okula giden öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olup olmadıkları sorusu üzerine Selçuk, EBA Akademik Destek Programı'na özel okuldaki sadece 11-12. sınıfların dahil olmadığını, diğer sınıfların tamamının buradan eğitim alabileceklerini belirterek, "O konuyla ilgili de ne yapabiliriz bir bakalım." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitim kurumlarına ilişkin bir başka soruya da "Tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife, onlar da bu işin içinde." yanıtını verdi.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim için yeni bir kanal mı olacak, mevcut kanallar üzerinden mi yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Uzaktan eğitim, mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden olacak, öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı, bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu, mevcut kanalların içine araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde."

Bununla ilgili çok ayrıntılı teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ama uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7/24 mü yarım gün mü? Nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz, ayrıntısını paylaşacağız."

"Uzaktan eğitimde öğretmenleri tarafından denetim mekanizması olacak mı?" sorusuna Selçuk, "Bunlar, çok teknik ayrıntı. Çalıştık ödevimizi. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme." yanıtını verdi.

Selçuk, "Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre maaş alıyorlar. Bu durumda nasıl maaş alacaklar? Bir yardım mı olacak?" sorusunu yanıtlarken, bu konuların bürokratik ayrıntılar olduğunu belirterek, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerin alınacağını bildirdi.

Bir başka soruya karşılık da Ziya Selçuk, pazar günü öğretmenler için ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına ilişkin sürecin büyük ölçüde tamamlandığı için iptalinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özellikle memur velilere bir idari izin verilmesi konusu toplantıda konuşuldu mu?" sorusu üzerine, "Şu anda o tür bir açıklama yok." ifadesini kullandı.