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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Uzaktan eğitim ile ilgili önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Uzaktan eğitim ile ilgili önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 'Uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' hükmü yürürlükten kaldırıldı.

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğinin 33’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi olan 'Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' yürürlükten kaldırıldı. Benzer şekilde 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de 'Uzaktan öğretim notla değerlendirilmez' ifadesi de yürürlükten kaldırılmıştı. Yönetmelik değişikliklerinin yeni bir duruma yol açmayacağı, söz konusu değişikliğin, mevcut durumu tamamlayan bir mevzuat düzenlemesi olduğu belirtildi.

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