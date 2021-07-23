Uzaklaştırmaya rağmen Gizem’i öldüresiye dövdü: Bu yanına kalmasın

İstanbul’da manken Gizem Akbaş 16 Temmuz gecesi arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy’deki bir gece kulübüne gitti. Genç kadın burada fotoğraf çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Bir süre sonra gece kulübüne eski erkek arkadaşı Mücahit İsmail Ayta da geldi. Gizem Akbaş tuvalete giderken masasından kalkan Mücahit İsmail Ayta mekânın ortasında Akbaş’a saldırdı. Gizem Akbaş yüzüne peş peşe aldığı yumruk darbeleriyle yere düşünce bu kez de tekmelendi. Burnu kırılan, gözleri moraran Akbaş darp raporu alarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan Mücahit İsmail Ayta serbest bırakıldı.



‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Mücahit İsmail Ayta’nın daha önce de kendisini darp ettiğini ve bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırdığını anlatan Gizem Akbaş yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aldatıldığım için ayrılma kararı aldım ama bunu bir türlü kabullenemedi. Sürekli şiddete başvurdu. ‘Benden ayrılamazsın’ diyordu. Şikâyetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekâna gelmiş. Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikâyetçi oldum. Ölmek istemiyorum, bu adamın cezasının verilmesini istiyorum.”



TELEFONLA DAVET EDİLDİ

Mücahit İsmail Ayta, gece kulübündeki görüntülerin sosyal medyada çok tepki görmesi üzerine telefonla Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne davet edildi. İfadesi alınan Mücahit İsmail Ayta savcılığa sevk edildi, daha sonra tutuklandı.







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