Uzaklaştırma verilen eşten EFT’li tehdit

SON günlerde verilen uzaklaştırma kararlarına rağmen işlenen kadın cinayetleri gündeme damga vurdu. Uzaklaştırma kararları verilen eşlerin, tehdit ve şiddeti nasıl sürdürdüğüne yönelik çarpıcı bir örnek de Ankara Polatlı’dan geldi.

Dava dosyasına göre Berfin Y., eşi Hasan Y. ile birlikte Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı ve 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Genç kadının avukatları Suna Öztaşdönderen ve Buket Derya Karaman tarafından yapılan başvuruda, “Müvekkile yönelik şiddet yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı kalmamış, kadınlık onurunu zedeleyen aşağılamalar, yemek beğenilmeyip sıcak yemeklerin üzerine dökülmesi, ‘kadın olamadığı’ yönünde sürekli hakaretler gibi ağır fiziksel ve psikolojik baskılara maruz bırakılmıştır. Müvekkilin banyo gibi özel alanlara kilitlenip darp edilmesi, çocukların gözü önünde dövülmesi, bağırış ve ağlama sesleri arasında kapıların kilitlenerek dış yardımın engellenmesi uygulanan şiddetin vahametini gözler önüne sermektedir” denildi.

AİLESİNİN EVİNE SIĞINDI

Başvuruda ayrıca genç kadının çocuklarının önünde sistematik bir şekilde darp edildiği de iddia edilerek, “Son olayda müvekkil, çocuklarının önünde sistematik şekilde darp edilmiş, binadan dışarı çıkıp yardım istemek zorunda kalmış ancak karşı taraf tarafından zorla tekrar içeri sürüklenmiş ve yumruklu saldırıya maruz kalmıştır” denildi. Başvuruda tüm bu olayların KADES bildirimi, kolluk beyanları, darp raporu ve tanık anlatımlarıyla sabit olduğu da savunuldu: “Müvekkil, şu anda evine gidememekte çocukları ile annesinin evinde kalmaktadır. Müvekkil perde açamayacak kadar korku içindedir. Karşı taraf müvekkilin yakınları ile irtibata geçip müvekkili tehdit etmekte, müvekkilin ve çocukların can güvenliği tehlike altındadır.”

HEM UZAKLAŞTIRMA HEM İLETİŞİM YASAĞI

Talebi değerlendiren Polatlı 2. Aile Mahkemesi, 2 Temmuz tarihinde koca Hasan Y.’nin boşanma aşamasında olan eşine yönelik şiddet, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Berfin Y.’nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

HER GÜN 1 TL’YLE BİRLİKTE MESAJ: HAFİFE ALIYORSUN

Uzaklaştırma kararı nedeniyle eşini aramayan Hasan Y. ilginç bir yönteme başvurdu. Hasan Y., kendisine ait banka hesabından eşinin banka hesabına 1 TL’lik EFT gönderdi ve açıklama kısmında ise mesajlar yazmaya başladı. Hasan Y., çeşitli tarihlerde özetle, “Bak aç, ben barış gel demiyorum sadece anlatacaklarım var. Çok çok acil dinlemelisin. Aç, konuşma diyorum. Niye aramıyorsun, bak dinle gene kapat hadi bekliyorum. Bak yemin ederim aç sadece dinle, abi sadece dinle sonra geri kapat, aç dinle, ara beni bekliyorum acil. Hafife alıyorsun, yemin ederim seni barışmak için veya çocukları göster diye vallahi aramıyorum, anlatacaklarımı dinlemen lazım. Öğreneli 2 gün oldu, iki tane kızımın kanı bana şerbet olsun ki öğrenince şoklar geçireceksin, Berfin beni acil ara, Berfin kızlarımın ölüsünü göreyim bunu anlatmam lazım, konuşmamız lazım” şeklinde mesajlar attı.

ÜÇ GÜN HAPİS YATACAK

Berfin Y., banka dekontlarıyla mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendirilen Polatlı 1. Aile Mahkemesi, 6 Ağustos’ta verdiği kararda, “Uzaklaştırmanın devam ettiği tarihlerde Hasan Y.’nin kendi bankasından mağdur tarafın bankasına 2 Temmuz, 12 Temmuz tarihlerinde banka dekontu yoluyla açıklama kısmından mesajlar yazdığına, bu mesajların daha önce verilen uzaklaştırma kararından yer alan ‘iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi’ kararının ihlali olduğuna, aleyhine tedbir verilenin koruma kararına uymadığının sabit olduğuna’ tespitlerine yer vererek, 3 gün zorlama hapis uygulanmasına hükmetti.

SİNEM VE SALİHA’YI KORUYAMADIK

- Ağustos ayında iki kadın cinayeti dikkat çekti. Trabzon’da yaşayan Sinem Topaloğlu, boşanma aşamasında olduğu eşine yönelik aldığı uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Benzer bir olay Ankara’da yaşandı. TBMM çalışanı Saliha Akkaş yine hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından katledildi.