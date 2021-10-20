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Uzaklaştırma kararını ihlal eden eşi eve gelince çılgına döndü: Seyir var seyredin

#Erzurum#Gamze Köylü#İsmail Köylü
Uzaklaştırma kararını ihlal eden eşi eve gelince çılgına döndü: Seyir var seyredin

Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü (30) eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa attı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, "Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" diye bağırdı.

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Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı

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Palandöken ilçesi, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.

Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı.

Uzaklaştırma kararını ihlal eden eşi eve gelince çılgına döndü: Seyir var seyredin

Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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