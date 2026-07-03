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Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı

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#Arnavutköy#Yangın#KADES
Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 09:47

Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Evde mahsur kalan kadın KADES üzerinden yardım çağrısı yaptı ve itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. Şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı.

Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı

KADES’TEN YARDIM ÇAĞRISI KURTARDI

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Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Arnavutköy#Yangın#KADES

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