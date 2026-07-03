Uzaklaştırma kararına rağmen eve girip yangın çıkardı: KADES çağrısıyla kurtarıldı

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Olay, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı.
KADES’TEN YARDIM ÇAĞRISI KURTARDI
Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.