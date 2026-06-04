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Uzaklaştırma kararı olan koca eve gelip dehşet saçtı… Çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı

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#Aile İçi Şiddet#Konya#Uzaklaştırma Kararı
Uzaklaştırma kararı olan koca eve gelip dehşet saçtı… Çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 21:59

KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Suriye uyruklu İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde tartıştığı eşi Emine El Musa'yı boynundan bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, saat 19.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta meydana geldi. Emine El Musa, daha önce sürekli şiddet uygulayan eşi İbrahim El Fidyen hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen bugün eve gelen İbrahim El Fidyen, eşi Emine El Musa ile tartışmaya başladı.

Uzaklaştırma kararı olan koca eve gelip dehşet saçtı… Çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı

 Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde Emine El Musa'yı boynundan bıçakladı. Emine El Musa kanlar içine yere yığılırken, İbrahim El Fidyen de evden çıkıp, kaçtı. Çocukların çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine El Musa, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaçan İbrahim El Fidyen'in yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

 

 

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#Aile İçi Şiddet#Konya#Uzaklaştırma Kararı

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